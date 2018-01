För att se kvällens match bör du skaffa ett konto på Cmore , då de äger rättigheterna för att sända SHL i Sverige. När du skapat ett konto på Cmore är ett alternativ att välja paketet ”Standard Sport”. Då får du förutom tillgång till Färjestad mot Djurgården även möjligheten att se ett flertal andra sporttävlingar, till exempel Superettan i fotboll och Handbollsligan (Sveriges högsta serie för handboll). Paketet ”Standard Sport” kostar 199 kronor/månaden, och ger dig tillgång till många olika idrotter och tävlingar. Dessutom väljer Cmore ut en SHL stream i veckan som du kan se, vilket denna vecka är matchen mellan Färjestad och Djurgården. För att kunna se samtliga SHL-matcher krävs det att du köper paketet ”Premium”, vilket även ger dig tillgång till HockeyAllsvenskan och Allsvenskan i fotboll, med mera. ”Premium” kostar 449 kronor/månaden. Ett annat alternativ för att kunna se en specifik match är att köpa en matchbiljett. Då väljer du vilken match du vill se, och betalar en engångskostnad på 199 kr för att kunna se just den matchen.

