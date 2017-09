Djurgårdens IF – Luleå: Se försäsongsmatchen via live stream

Fjolårssäsongen blev lite av ett fiasko för Djurgården som inte alls kom upp i nivån de eller supportrarna hoppades på. De har hittills spelat en match under försäsongen mot Örebro, där vann Djurgården bekvämt med 4–2. Matchen mellan Djurgården – Luleå går att följa via live stream. Vi visar hur du streamar hockey i Sverige.

Luleå har haft en ganska tung försäsong. Laget förlorade mot Modo med uddamålet men vann sedan mot Björklöven. Även om Luleå vann var det inte en väl genomförd match av norrlänningarna och de måste upp i nivå tills seriepremiären i SHL drar igång. Men nu är det ny match och nya förutsättningar. Läs mer för att komma igång med en live stream.

Nedsläpp: Idag, 19:00

Idag, 19:00 Spelplats: Vilundaparkens Ishall, Upplands Väsby

Vilundaparkens Ishall, Upplands Väsby Visas hos: Cmore sport stream

Se träningsmatchen mellan Djurgården – Luleå via live stream

Det är två lag som spelar med mycket energi och inte räds för tuffa närkamper. Djurgården är enligt oss ett spelskickligare lag med fler offensiva förmågor. Det är ett lag som kommer bli intressant att följa hemifrån via live stream under den kommande säsongen.

För att se Djurgården – Luleå via live stream behöver man ett konto med en aktiv sportprenumeration hos Cmore. När man skaffat sig det kan man luta sig tillbaka och njuta av massvis av träningsmatcher i hockey via live stream. Man får även tillgång till att se hela SHL, Allsvenskan och mycket mer via stream.

Man kan förvänta sig en live stream som håller hög kvalitet, som man kan ta med sig överallt och som lever upp till de förväntningar man har. Det är en streamingtjänst som kostar pengar och alltså inte är gratis.

Vi på sportal rekommenderar endast bra sidor med hockey streams. Som givetvis är lagliga och som alltid motsvarar vad man förväntar sig. Så är du intresserad av att följa Djurgården – Luleå via live stream rekommenderar vi varmt streamingtjänsten ovan.

Även om försäsongen sällan är en indikation på hur det kommer gå i SHL är detta en intressant match att följa. Matcherna handlar mer om att komma rätt med sina nya kedjekamrater och få upp ett matchtempo. Därför blir också matcherna mer likt juniorhockey och inte lika strukturerat som annars i SHL.

Kom igång med din live stream idag och följ flera lags träningsmatcher i upptakten till SHL via live stream. När du väl kommit igång behöver du inte jaga efter en live stream på svensk hockey igen. Där är allt samlat på ett ställe och det finns ändlösa timmar att se via stream online.

Fler träningsmatcher via live stream under veckan

Det är totalt sju träningsmatcher i hockey som sänds via live stream denna veckan. Samtliga sänds på samma ställe och det finns en hel del intressanta möten att följa.

Tisdag 5 september

19:00 Djugårdens IF – Luleå Hockey

Onsdag 6 september

19:00 Örebro Hockey – Brynäs IF

Torsdag 7 september

19:00 Växjö Lakers – Frölunda HC

19:00 Karlskrona HK – Malmö Redhawks

19:00 Linköping HC – Djurgårdens IF

Fredag 8 september

19:00 Skellefteå AIK – IF Björklöven

Söndag 10 september

16:00 HV71 – Linköping HC

Flera intressanta matcher som sagt. Många klubbar har gjort stora förändringar i sina respektive trupper och det ska bli en rolig vecka med mycket hockey. Vi har gjort en stor ranking på alla SHL-klubbar inför säsongen som du kan ta del av. Se vart ditt favoritlag hamnat på listan!