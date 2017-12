Succélaget Djurgården tar sig an femteplacerade Linköping i en match som går utmärkt att följa via live stream. Hur man går tillväga för att se Djurgården – Linköping via live stream går att läsa längre ner i vår artikel. Där går vi igenom allt man behöver veta för att få en riktigt lyckad streamingupplevelse.

Matchen mellan Djurgården – Linköping är en av många man kan följa via live stream. Det är nämligen så att med streamingtjänsten vi rekommenderar längre ner i texten sänder samtliga omgångar från grundserien och slutspelet via live stream. Starta upp din live stream direkt för att inte missa något från Sveriges bästa hockeyliga.

Matchstart: Torsdag 7 december 19:00

Torsdag 7 december 19:00 Spelplats: Hovet, Johanneshov

Hovet, Johanneshov Visas hos: Cmore sport

Se Djurgårdens IF – Linköping HC via stream live

För att snabbt komma igång med en live stream på hockeymatchen mellan Djurgården – Linköping krävs det att man skapar ett konto hos Cmore. När man skapat ett konto behöver man välja till deras sportpaket. Det är något som kostar pengar och det är därför inte gratis att streama SHL.

När de båda stegen är avklarade är det bara att starta streamen när sändningen sätter igång för att njuta av hockey. Det är en väldigt enkel process som bara tar ett par minuter att komma igång med. Så även om det är fem minuter kvar till matchstart hinner man komma igång lagom till nedsläpp.

Det finns många fördelar med att välja live stream före linjära kanaler. En hockey live stream går att ta med sig så man slipper vara bunden till en stor otymplig teve. Man kan följa matchen mellan Djurgården – Linköping via live stream genom mobilen, datorn, teven och surfplattan. Möjligheterna till en lyckad hockeykväll är helt enkelt många.

De båda lagen huserar i toppen av tabellen och det spelas om väldigt viktiga poäng för att minska avståndet mot toppen. Räkna med två riktigt taggade lag som gör upp torsdag kväll i ett kokande hovet.

Missa inte att streama Färjestad – Växjö Lakers live i kampen om förstaplatsen i SHL.

Djurgårdens succésäsong fortsätter

Det var många frågetecken kring Djurgården den här säsongen. Många tyckte inte lagbygget såg särskilt spännande ut och det var inte många som trodde att de skulle vara ett självklart slutspelslag. Men de har motbevisat oss kritiker och efter 23 spelade omgångar ligger stockholmarna nu på en tredjeplats.

Djurgården har spelat en oerhört tight ishockey, något som syns tydligt i plus/minus-statistiken. På 23 matcher har de bara släppt in 47 mål, ett snitt på 2,04 per match. De har släppt in mål av samtliga lag i ligan och försvarsspelet håller hög klass. I offensiven har de vissa gånger haft lite problem. Av lagen som för tillfället ligger ovanför slutspelsstrecket är det bara Luleå som gjort mindre mål framåt.

Linköping har inte direkt övertygat på bortaplan såhär långt där det bara blivit fyra trepoängare på tolv försök. Djurgårdens hemmastatistik är näst bäst i hela SHL och vi tror att de kommer bättra på den ännu mer efter torsdagens match. Se till att vara redo med en bra live stream när pucken släpps!