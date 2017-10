Djurgårdens IF – Färjestads BK: Streama SHL direkt

Djurgården möter Färjestad i Hovet ikväll. Vi visar hur du som inte är på plats går tillväga för att följa matchen via live stream. Det är en enkel process som inte tar många minuter innan man kan streama hockey i riktigt bra kvalitet.

När du väl kommit igång med streamingtjänsten finns det möjlighet att se massvis av hockey och även andra sporter & ligor. Se därför till att starta upp en live stream på Djurgården – Färjestad redan nu för att vara förberedd inför kvällens möte.

Nedsläpp: Ikväll 19:00

Ikväll 19:00 Spelplats: Hovet, Stockholm

Hovet, Stockholm Visas hos: Cmore sport

Streama Djurgården – Färjestad från SHL direkt

För att snabbt komma igång med en live stream på SHL krävs det att man tar sig igenom två steg. Det första steget är att skapa ett konto hos Cmore. Det är de som äger rättigheterna för att streama SHL och även Hockeyallsvenskan.

När man har ett konto behöver man sedan välja till deras sportprenumeration. Det är så man får tillgång till all den sport som sänds hos Cmore. Det är alltså inte gratis att se SHL via live stream. Men väl värt den relativt lilla summan som streamingtjänsten kostar.

Det går att se samtliga omgångar från SHL via live stream hos Cmore. Man får inte bara en live stream i hög kvalitet med bra svenska sportkommentatorer. Utan man får även en stream som funkar på flera olika enheter och som är väldigt lätt att använda.

Att streama Djurgårdens IF – Färjestads BK är därför väldigt enkelt. Det tar som sagt inte mer än ett par minuter innan man har en riktigt bra live stream framför sig. Så se till att sätta igång den redan nu och vänta in sändningen som startar strax innan nedsläpp.

Djurgården har varit ett av de roligare lagen att följa via live stream under de inledande omgångarna. De spelar alltid med hög fart och räds inte för att gå in i tuffa närkamper. Samma gäller för Färjestad. Två fysiska lag som spelar med högt tempo, något som bäddar för en bra och rolig match att följa.

Stort frågetecken på Djurgården inför säsongen

Många har tvivlat på Djurgården inför säsongen. De har skrivits om att laget har en för tunn trupp och inte den bredd som behövs för att riktigt utmana om och i ett slutspel. Men såhär långt har laget övertygat och bland annat tvålat dit Växjö och Brynäs.

Om de får ihop lagbygget på ett väldigt bra sett är detta absolut ett lag som kan ta sig till slutspel och förbi kvartsfinal. Vi på sportal höjer ett varningens finger för Djurgården i vinter och mot våren.