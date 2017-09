Djurgårdens IF – Färjestads BK: Live stream på genrepet

Sedan fortsätter säsongen på löpande förutom en del uppehåll för bland annat Vinter OS 2018 i Sydkorea. Det är en spännande säsong och som alltid en hel del nya spelare att bekanta sig med under de inledande omgångarna.

De första fem matcherna i den första omgången av SHL spelas under lördagen 16 september. Sedan spelas de två resterande matcherna veckan efter på torsdag 19 september.

De har inte riktigt de individuellt skickliga spelarna som kan mätas med andra lag men får de ihop laget på ett riktigt bra sätt kan det ta Djurgården långt. Men mycket ska stämma för att det scenariot ska bli verklighet. Samma gäller egentligen Färjestad, men lika övertygande har de inte varit under försäsongen.

Man får som sagt även tillgång till att se hela SHL-säsongen via live stream. Så det finns massvis av hockey och annan sport att streama. När man väljer en seriös streamingleverantör som inte är gratis har man givetvis förväntningar.

Om bara fyra dagar drar SHL igång. Detta är sista genrepet för båda lagen och sista chansen att finslipa på detaljerna. Djurgården mot Färjestad går att streama live och hur man ser matchen via live stream visar vi. Det går enkelt och snabbt att komma igång med en bra live stream.

