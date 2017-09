De tippas som favoriter i SDHL 2017/18

Vi på Sportal kommer garanterat följa den dramatik som det garanteras kommer att bjudas på under 2017 och 2018. Se till att du är med från början, och hitta knepet som du vill live streama ishockey på.

Det innebär att du som är intresserad av hockey kan börja streama matcher direkt i din dator. Både från SHL, SDHL eller HockeyAllsvenskan. Det enda du behöver göra är att läsa mer om våra ishockey streams . Där kommer du hitta all den information som är nödvändig innan du börjar se live på hockey.

SDHL kommer att starta sina matcher den 7:e september. Då kommer lagen Luleå HC och Djurgårdens IF att starta premiären för SDHL.

I Djurgårdens IF hade man bra självförtroende, och var det enda laget som röstade på sig själva. Att favorittippa sig själva som favoriter till att vinna SM-guld känns lite oroväckande.

Vi kommer här att kolla läget inför SDHL, alltså damerna hockeyliga i Sverige. Där tippas just nu ett lag att stå som vinnare av tabellen när säsongen är slut. Kolla in vilket lag som tippas att vinna SDHL 2017/18.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.