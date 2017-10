Coach’s Challenge – Aktuell för OS 2018

Det allra bästa som du kan göra är att streama vinter OS 2018 online . Det ger dig möjligheten att se alla Sveriges matcher i hockey. Dessutom så kommer det finnas massor av annan vintersport att se under OS 2018.

Sverige har genom åren plockat flera medlajer i vinter OS, och självklart hoppas vi att det blir en ny under OS 2018 i Pyongyang.

Argumentet som talar emot att Coach’s Challenge ska användas i både OS och SHL är att den är tidskrävande. Många tränare kan använda regeln för att få en extra time-out eller för att låta spelare vila under tiden som målet utreds.

Just nu har länderna Sverige, Finland, Kanada och Ryssland stått bakom förslaget att kunna använda Coach’s Challenge i OS.

Hittills har regeln fått medhåll från flera hockeyförbund i världen. Då främst från de länder som kommer vara med att spela hockey under vinter-OS 2018.

IIHF (Internationella hockeyförbundet) har under en längre tid nu utrett om Coach’s Challange ska anpassas till hockey på landslagsnivå i t.ex. OS.

Vanligtvis så används Coach’s Challenge när man misstänker att motståndarna gjort mål på ett oregelrätt vis. Det kan handla om att de styrt in pucken med skridskorn, haft hög klubba, eller befunnit sig i målgården.

Under en två års period så har lagen i NHL kunnat använda sig av regeln ”Coach’s Challange”. Det är en regel som kan ge tränare rätten att utmana domarens beslut om mål.

