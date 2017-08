Champions Hockey League: Spelschema, grupper & live stream

2. Skapa konto & få gratis C More

Säsongen har nyss startat men tävlingsmatcherna börjar direkt, i alla fall i Champions Hockey League. I årets upplaga ser vi fem svenska lag, Frölunda HC, Malmö Redhawks, Växjö Lakers, HV 71 och Brynäs IF. Alla de svenska lagen utom Brynäs spelar sina första matcher den 24 augusti.

Totalt finns det åtta grupper med fyra lag i varje. De möts två gånger så varje lag spelar totalt sex matcher. Det går att följa Champions Hockey League, eller CHL som det förkortas, via live stream. Hur du gör det och matchtider för de svenska lagen kan du läsa i vår artikel.

Spelschema för CHL 2017/18

De lagen som är av mest intresse är givetvis de svenska lagen. Fyra matcher spelas på torsdag den 24 augusti och en 25 augusti. Såhär ser tiderna ut för CHL-matcherna. Flera av lagen som deltar i CHL har tagit plats på listan över de tio bästa europeiska klubblagen i hockey. Så det är bra nivå på turneringen med många spännande matcher.

Torsdag 24 augusti

17:00 HC Liberec – Växjö Lakers, Grupp E

18:00 Kalpa Hockey – Malmö Redhawks, Grupp B

18:30 HV71 – Adler Mannheim, Grupp D

18:30 Frölunda HC – ZSC Lions, Grupp H

Fredag 25 augusti

19:00 Brynäs IF – IFK Helsinki, Grupp G

Fjolårets mästare Frölunda har spelat alla finaler i CHL sedan turneringen skapades 2013. Det har blivit två segrar och de siktar nu för sin tredje raka CHL-titel.

Se Champions Hockey League via live stream

Det finns goda möjligheter att se CHL via live stream. Det är flera olika streamingtjänster som sänder matcherna under Champions Hockey League. Det går att se CHL hos Unibet via live stream, notera att vissa matcher är IP-begränsade och kan därför inte följas från Sverige. Man behöver även lägga ett spel för att kunna se matcherna via live stream.

Utöver det går det att följa direkt i TV-rutan och via live stream hos SVT. Så det finns valmöjligheter på vart man följer Champions Hockey League via live stream. Vi rekommenderar Unibet live stream för dom erbjuder bra kvalitet och även möjligheten att spela på matcherna.

Så kom igång med att streama hockey i Sverige redan idag och var redo när pucken släpps på torsdag den 24 augusti. Även tidigt i turneringen är det väldigt sevärd hockey och det är ofta lite spännande att se när andra ligor ställs mot varandra.

Grupper i Champions Hockey League

Det är som sagt åtta grupper i CHL i år med totalt 32 lag från flera olika länder. Det är de bästa lagen från varje serie i 13 olika länder. Nivån på varje serie bestämmer hur många olika lag som skickas till CHL. Sverige har fem tillsammans med Finland, Schweiz och Tjeckien skickar fyra lag. De mindre nationerna som Danmark, Frankrike skickar ett lag var.

Såhär ser grupperna ut i CHL säsongen 17/18

(uppdateras inom kort)

Vilka är favoriter att vinna CHL?

Givetvis är det många svenska lag som kommer på tal när det pratas om vilka som ska ta hem CHL-titeln. Störst favoriter är Frölunda med tanke på deras historik i europaspel. De har dessutom värvat ihop en stark trupp som även är favoriter att gå hela vägen i SHL.

Men uppstickaren från förra årets säsong i SHL Malmö Redhawks har inte legat på latsidan. De har värvat riktigt tunga spelare och har ett lag absolut går hela vägen till final. Vi kanske får se ett svenskmöte i finalen som vi fick se när Frölunda spelade mot Luleå 14/15.