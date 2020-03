En sjundeplats innebär att de får möta Växjö i bäst av tre medan en åttondeplats ställer laget mot Malmö. Vilket som är bäst är svårt att säga men Växjö är det laget som varit sämre under säsongen. Så räkna med ett Örebro som går in ordentligt för att vinna kvällens match.

För dig som inte riktigt kan få nog och vill se ännu mer sport via live stream kan vi rekommendera bet365 . Där kan du streama massvis av matcher såväl som lägga ett spel om du nu vill det. Skapa ett konto hos spelbolaget och sätt sedan in minst 50 kronor för att kunna ta del av alla live streams.

Fördelen är att du kan se alla omgångar från grundserien inklusive hela slutspelet på ett och samma ställe. Processen ovan är något du bara behöver göra en gång. I framtiden är det bara att logga in och starta en hockey stream.

För att komma igång med en Brynäs – Örebro stream krävs det att du tar dig igenom två steg. Men innan måste vi först ta reda på vilka som faktiskt sänder en Brynäs IF – Örebro HK stream online. För oss som bor i Sverige krävs det att vi vänder oss till streamingtjänsten Cmore.

