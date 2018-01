Däremot har deras tillväxt av nya spelare avtagit de senaste åren. Vi ser en allt svagare trupp under 2018 än vad vi gjorde för fem år sedan.

Det är ingen direkt slump att det är Sverige som har lägst odds inför matchen mot Island. Det isländska handbollslaget har under en lång tid varit en stark nation.

Båda Kristján Andrésson föräldrar är nämligen från Island, och själv har Kristján spelat omkring 13 matcher från Islands landslag. Inte minst under OS 2004.

Som vanligt hänger mycket på Lukas Nilssons axlar. Kan ha bli en nyckelspelare under hela EM?

Den streamsida som kommer att sända Sveriges matcher från handbolls-EM 2018 är Unibet. Där har de samlat alla live streams som finns för alla matcher under tuneringen. Det innebär att du kan använda deras tjänst Unibet TV för att följa hela EM i handboll.

