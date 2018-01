Sändningen inför matchen kommer att starta 17:00. Vilket innebär ett långt försnacka inför matchen. Se till att vara med under uppladdningen som sällskapas av bl.a. Claes Hellgren och Robert Perlskog.

Många i Sverige har redan TV3 i sitt kanalutbud på sin TV. Därför är det nog många som välkomnar att det är just TV3 som kommer att visa Sverige – Frankrike under den 20 januari.

Självklart kommer en såpass viktig match som Sverige spelar mot Frankrike även sändas på TV. Den TV-kanal som kommer att visa matcher är TV3. De har under hela handbolls-EM för herrar valt at sända matcherna live.

När du väl blivit medlem på sajten så kan du sätta in pengar att spela odds med. En insättning på minst 50 kronor är det enda som krävs för att kunna streama Sverige - Frankrike bland deras sändningar.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller