Avkast: Den 25/1, kl. 18:15

Arena: Zagreb Arena

Matchtyp: Mellanrunda i Handbolls-EM 2018

Följ Sveriges match mot Norge

Här kommer vi att guida dig till de sändningar som finns för matchen mellan Sverige – Norge den 24/1.

Här hittar du all information för att inte missa en minut av matchen via live streams eller på TV. Vi kommer även tipsa dig om hur du kan följa handbolls-EM via live score eller på din radio.

Live stream

Vi rekommenderar dig att kolla på Sverige – Norge stream om du vill se matchen. Genom att streama matcher i handbolls-EM så kan du se matchen när och vart du vill.

Du kan enkelt streama Sverige – Norge i handbolls-EM med hjälp av Unibet TV. Deras tjänst med live streaming kommer att visa matchen. Sändningen inne hos sajten kommer att starta strax före matchen.

Alla medlemmar som har pengar på sitt spelkonto kommer att kunna sända live från matchen. Minst 50 kronor krävs på kontot, alternativt att du spelat på odds de senaste 24 timmarna.

Gå till Unibet

Logga in eller skapa konto

Gör insättning

Kolla på Sverige – Norge via live stream

Läs gärna mer om hur du kan sända handboll streams online.

Se på TV

Matchen kommer naturligtvis även sändas på svensk TV. Det är TV3 som i vanlig ordning kommer sända Sveriges match i handbolls-EM 2018.

Sändningen kommer att starta en bra bit innan matchen. Detta för att ladda upp med försnack med bl.a. experter, spelare och tränare i både Sverige och Norge.

Har du inte TV3 bland ditt kanalutbud så rekommenderar vi dig att kontakta din TV-operatör eller att du istället streamar matchen mellan Sverige och Norge på nätet.

Kanal som sänder matchen: TV3

Sändningsstart: 17:00

Kommentatorer: Robert Perlskog & Claes Hellgren

Radio & live scores

Kommer du inte ha tillgången till en skärm när du handbollsmatchen mellan Sverige – Norge spelas. Då rekommenderar vi dig istället att lyssna på radio, eller följa matchens utveckling via radio.

Matchen kommer att sändas på radio med hjälp av programmet ”Sportextra” i P4. Där kommer de rapportera med starten strax innan matchen.

Skulle du istället vilja följa resultatet i matchen med hjälp av live score. Då rekommenderar vi dig att gå in hos Unibet. Där kommer de i realtid kunna uppdatera dig med resultatet i den pågående matchen.

Så når Sverige en semifinal!

Att vinna den sista matchen mot Norge är ett måste från det svenska landslaget. Utan en seger mot vår grannland så finns det inga möjligheter alls för det svenska landslaget att ta sig vidare mot en semifinal i Handbolls-EM 2018.

Tyvärr för svensk del så räcker det inte bara med en vinst mot Norge för att ta sig vidare. Hoppet ligger också på att Frankrike ska ta poäng mot Kroatien. Skulle både Sverige och Frankrike vinna sina matcher. Då är det dessa två lag som tar sig vidare mot semifinal.

Vi på Sportal skulle anse att vi har ganska goda chanser att ta sig vidare. Sveriges match mot Norge kommer att spelas innan matchen mellan Kroaten – Frankrike. Det innebär att många svenskar kommer säkerligen vara intresserad av denna match om nu Sverige skulle vinna mot Norge.

Vi håller nu alla våra tummar för att mellanrundas sista matcher ska gå Sveriges väg!