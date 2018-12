Match: Sverige - Frankrike, Grupp 1 i handbolls-EM för damer, match 2 i det andra gruppspelet

Datum & tid: Lördag 8 december 2018, kl. 15:00

Plats: Frankrike

Streama Sverige – Frankrike live

Det är möjligt att titta på handbolls-EM live på plats, att se handboll på TV eller att se matcher online. Genom att på matcher via nätet kan du streama Sverige – Frankrike direkt från TV-soffan. Titta på matchen online via live stream, och luta dig tillbaka för att se Isabella Gulldén med flera kasta in bollar i nätet.

Det är oerhört enkelt att se Sverige – Frankrike via live stream, vilket gläder oss. Allt du behöver göra för att streama matchen är att lägga några minuter framför datorn. Sedan har du allt som krävs för att se matchen via internet.

Om du planerar att streama Sverige – Frankrike behöver du ordna ett konto på Unibet, då de sänder matchen live på nätet. Skapa ett konto, sätt in pengar och titta på handboll från EM 2018 live i stor utsträckning! Du kan se Sverige – Frankrike och alla andra matcher från handbolls-EM.

1. Gå in till Unibet

2. Skapa ett konto på sidan

3. Gör en insättning på kontot

4. Streama Sverige - Frankrike live!

Titta på Sverige – Frankrike i handboll på TV

Oerhört många människor över hela landet kommer att vilja titta på Sverige – Frankrike på TV. TV3 är den kanal som sänder handbolls-EM 2018 för damer, och därför kommer matchen naturligtvis att visas där. Sitter du på TV3 i ditt kanalutbud är det alltså bara att starta matchen och att titta på den direkt på TV.

Är du utan den kanal där matchen sänds (TV3) går det ändå bra att se Sverige – Frankrike live. Det är lätt att hitta live stream på nätet. Som sagt är det på Unibet du kan kolla matchen online.

Du kan se din Sverige – Frankrike live stream från valfri plattform. Det går att koppla upp matchen från dator, mobil eller surfplatta, och från den enhet du väljer kan du om du önskar dessutom koppla matchen till din TV.

TV-sänds i: TV3

Sändningsstart: 14:00 (matchstart 15:00)

Inför matchen

Sverige kvalificerade sig från gruppspel 1, och är nu inne i gruppspel 2. Detta gruppspel fick en bitter start för svenskorna, som förlorade med 30-28 mot Montenegro.

Nu behöver Sverige antagligen vinna mot både Frankrike och Ryssland för att gå vidare. Både Frankrike och Ryssland är tippade att gå långt i turneringen, och detta utgångsläge för Sverige är långtifrån bra. Två lag går alltså vidare från gruppen bestående av Sverige, Montenegro, Frankrike och Ryssland.