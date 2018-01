Inne hos utvalda bettingsidor så kan du även få tillgång till en live tracking av matchen. Det innebär att du via din mobil eller dator kan följa utveckligen i matchen så nära du bara kan utan att sända matchen.

Det finns flera sajter som erbjuder live scores på nätet . Du kan själv ta dig vidare via länken för att se handbolls EM 2018 resultat.

Söker du efter mer info, eller fler nyheter gällande svenska landslaget under handbolls EM 2018 i Kroatien. Då kommer svenskhandboll.se uppdatera dig med allt som känns viktigt under EM.

Där kan du följa med själv i vilka matcher som kommer spelas, samt vilka tider och datum som gäller för svensk del. I vårt schema så kommer du även kunna hitta mner information om vart matchen sänds via TV eller live stream.

Här kommer du att kunna hitta ett komplett spelschema med alla tider & matcher som gäller under Handbolls-EM den 12-28 januari.

De TV-kanaler som du kommer kunna använda dig av under hela EM i handboll är från Viasat. Det innebär att det är kanaler på TV3 och TV10 som du kan använda för att sända live från tuneringen.

Nedanför hittar du alla steg du behöver ta dig genom för att streama handbolls EM 2018 i din dator, mobil eller surfplatta. Under dessa steg så kommer du även se hur du ser alla handbollsmatcher på din TV.

