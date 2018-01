Semfinal 1: Spanien vs Frankrike Semifinal 2: Sverige vs Danmark

Både Sverige och Danmark har mestadels imponerat i Handbolls-EM 2018. De har i stort sett gjort allt som krävs för att ta sig vidare till semifinalen. Trots att Sverige kanske fick en del hjälp av Frankrike som höll Kroatien under Sverige i tabellen.

Att sända matchen är i sig gratis, däremot är det bra om du noterar att det krävs minst 50 kr på ditt spelkonto, alternativt att du spelat odds tidigare under dagen.

Matchen kommer att sändas inne hos Unibet. Deras tjänst för live streaming har rättigheter att visa alla Sveriges matcher under handbolls-EM 2018. De gör naturligtvis inga undantag för semifinalen.

