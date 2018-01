Topp 10 mål i handboll

I videon så kan du njuta av de tio snyggaste, eller ovanligaste mål som gjorts i handbollens värld.

1. Niksa Keleb

Första målet i videon är gjort av kroaten Niksa Kaleb. Ett otroligt mål som gjorde under OS i Aten 2004. Hur länge kan man egentligen hänga i luften, och hur många rörelser hinner man med?

2. Alvaro Ruiz Sanchez

Spanjoren Alvaro Ruiz Sanchez lyckas med att ligga som ett vågrätt streck i luften. Detta samtidigt som har drar iväg bollen i en otrlig fart.

3. Florian Kehrmann

Det krävs inte mycket balans för att Florian Kehrmann skulle kunna knorra in bollen mot Spanien. Även detta mål gjordes under OS 2004.

5. Nikola Prce

Att ge Nikola Prce ett friläge med mycket tid är inte det smartaste man kan göra. Då får man räkna med att bosniaken väljer att trixa med målvakten.

6. Okänt namn

Nästa man på listan är hämtad från den norska ligan. Namnet på spelaren har vi tyvärr inte fått fram efter många försök, däremot är laget Stabaek. En lurig straffdelikatess helt klart.

7. Thierry Omeyer

Den franska målvakten Thierry Omeyer visade att även målvakter kan göra snygga mål. Ett utkast från hela planen passerar precis fingrarna på de kroatiska försvarna. Bollen hinner även snudda stolpen innan målet räknas till Frankrike.

8. Carlos Ruesga

Ett snabbt passningsspel leder fram till läget där spanjoren Carlos Ruesga slänger in bollen bakom ryggen. Skottet är såpass välriktat och hårt för att överlista målvakten.

9. Arnuad Siffert

Ännu ett mål som görs av en målvakt. Det är inte speciellt vanligt att se en målvakt med en såpass härlig kyla. Ett skott, tar sin egen retur, och en kylig lobb in i mål.

10. Darko Djukic

Serben Darko Djukic gör ett galet konstnummer i luften. Han hoppar upp för att ta in bollen, och lyckas under tiden att vända sig om och kasta in bollen i mål. Allt innan hans fötter återigen rör vid golvet.

Extramaterial: Matej Stajnkler

Ett snyggt mål hämtat från de lägre divisionerna inom handbollen. Ett stenhårt ”bakom-ryggen-skott” går via ribban och in i mål.

Extramaterial 2: Mikkel Hansen

Ett mål som tyvärr glömts bort i videon kommer från Danmark. Mikkel Hansen smäller dit bollen i krysset med 0 sekunder kvar på klockan. Videon ser du nedanför.

Inför EM

Vi hoppas nu att flera snygga mål kommer att adderas efter att EM 2018 är spelat. Allra helst vill vi kunna lista en svensk på denna lista.

Sverige går in i EM 2018 genom att spela premiärmatch mot Island. Sedan väntar minst två andra matcher. Du kan själv se Sverige gruppspelsmatcher här nedanför.

