Paris Saint-Germains brasse Lucas Moura har tidigare ryktats vara på väg till Manchester United, men nu uppges Tottenham ha blandat sig i kampen om yttermittfältarens tjänster. Lucas kom till PSG från São Paulo säsongen 2012/13, efter att PSG besegrat Manchester United i ett budkrig. Återstår att se om United missar spelaren en gång till. Daniel Sturridge ryktas lämna Liverpool. Anfallaren har inte spelat många matcher den här säsongen, och sägs vilja ha ett miljöombyte för att öka sina chanser att komma med i Englands VM-trupp. BBC skriver att Inter är intresserade av Sturridge, och att Liverpool kräver cirka 330 miljoner kronor för spelaren. Även ett lån ska vara ett alternativ. Enligt Sportbladet är Malmö FF:s Erdal Rakip, 21, helt klar för Benfica. Den unge mittfältaren skriver på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2022. Sportbladet skriver även att Rakip troligtvis lånas ut till någon klubb i Premier League under resterande del av säsongen. Flera icke namngivna Premier League-klubbar sägs redan förhandla med Benfica om ett lån. Cédric Bakambu har lämnat Villarreal för kinesiska Beijing Guoan, med en transfersumma som verkade ligga på runt 400 miljoner kronor. Men på grund av nya skatteregler i Kina, behöver Beijing Guoan hosta upp ännu mer pengar för kongolesen. Övergången uppges landa på cirka 720 miljoner kronor istället, vilket gör Bakambu till den dyraste afrikanska spelaren någonsin. Tidigare innehade RB Leipzigs Naby Keita rekordet, som i sommar går till Liverpool för drygt 500 miljoner kronor.

