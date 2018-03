Nu hävdar ESPN att Zlatan Ibrahimovic har gjort sin sista match med Manchester United, och att han är klar för en övergång till MLS-klubben LA Galaxy. Ligaspelet i MLS drar igång denna helg. José Mourinho ska ha gett Zlatan sin tillåtelse att lämna klubben, och övergången väntas bli officiell under veckan.

Zlatan Ibrahimovic kom till Manchester United sommaren 2016, och gjorde succé direkt. Han blev Uniteds omedelbara stjärna och öste in mål för klubben. Fram till en viss olycklig incident. I kvartsfinalen mot Anderlecht i Europa League den 20 april 2017, landade Zlatan fel när han skulle ta ned en boll, och främre korsbandet gick av. Efter en knappt sju månader lång frånvaro var Zlatan tillbaka i spel mot Newcaste den 18 november. Det blev dock inte många matcher innan han försvann från planen igen. Zlatan startade mot Burnley den 26:e december, men byttes ut i halvtid. Efteråt förklarade Uniteds tränare José Mourinho att Zlatan behövde bygga upp sitt knä i ytterligare en-två månader innan han kunde spela något mer. Det har dock, nästan tre månader senare, fortfarande inte blivit några fler matchminuter för Ibrahimovic.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller