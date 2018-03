På söndag är det dags för Derby della Madoninna, Milanoderbyt mellan Milan och Inter. Även utanför planen väntas de två storklubbarna nu göra upp. Enligt Tuttosport är Arturo Vidal på väg bort från Bayern München, och Milan och Inter går en kamp om att värva chilenaren. Vidals kontrakt med Bayern sträcker sig till sommaren 2019. Jackson Martínez lämnade Atlético Madrid för kinesiska Guangzhou Evergrande i början av år 2016, i en affär värd 400 miljoner kronor. Nu väljer Guangzhou Evergrande att släppa anfallaren gratis. Martínez har varit förföljd av skador under sin tid i Kina, och har totalt gjort blott 16 matcher, på vilka han gjort 4 mål. Martínez är nu klubblös. Högerbacken Hector Bellerín har stundtals fått motta kritik för sina prestationer i Arsenal. Nu ryktas han bort från klubben. Enligt The Guardian vill italienska storklubben Juventus värva spanjoren. Juventus är enligt tidningen medvetna om att de kommer att behöva hosta upp drygt 500 miljoner kronor för att värva Bellerín. Erton Fejzullahu återvände till svensk fotboll sommaren 2017, när han skrev på för Kalmar FF. Vid årsskiftet gick anfallarens kontrakt ut, och han ville leta efter alternativ från Asien eller Amerika. Han har dock inte fått napp på något intressant, utan har nu återigen skrivit på för Kalmar FF. Erton Fejzullahu gjorde 14 matcher och 1 mål för Kalmar år 2017.

