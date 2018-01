The Walcott tillhörde Arsenal i över ett decennium, men nu är det över. Yttern har anslutit till Everton.



Hösten 2005 valde Southampton att ge ett ungt stjärnskott chansen i Premier League. Theo Walcott, 16 år, tog vara på sin möjlighet, och blev snabbt ordinarie i ”The Saints”.



Några månader in på samma säsong, närmare bestämt i januari 2006, kunde Arsène Wenger inte låta bli att värva in den vindsnabbe spolingen till sitt Arsenal. Wenger höll på att bygga ett nytt, ungt lag efter att ”The Invincibles”, det obesegrade titellaget från 2004, försvann allt mer från truppen. I detta nya lagbygge ville Wenger ha med Theo Walcott.



– Jag fastnade för Walcott redan när jag såg honom spela i FA Youth Cup-finalen 2005 mot Ipswich, har Wenger berättat. Jag gillade hans rörelse med bollen, hans intelligens och de avvägningar han gjorde med bollen. Det är svårt att hitta. Och det är verkligen vad som definierar Walcott som spelare.



Succén fortsatte för Walcott. Några månader in på år 2006 satt ynglingen och skrev teoridelen till sitt körkortsprov. När han lämnat in provet och startade sin mobil efteråt, möttes han av ett glatt besked gällande någonting helt annat. Sven-Göran Eriksson hade tagit ut honom i VM-truppen, och 17 år gammal skulle han bli den yngste engelsmannen någonsin att få vara med om ett VM-slutspel. Hela världen låg framför honom, och den visste inga gränser på hur bra han kunde bli.

England landslag stjärntätt

Förutom unge Walcott, innehöll Englands VM-trupp namn som Rio Ferdinand, John Terry, Sol Campbell, Steven Gerrard, David Beckham, Frank Lampard, Wayne Rooney och Michael Owen. Detta var en gyllene generation för Englands landslag, och engelsmännen hade all anledning att se med tillförsikt på de kommande åren.



Men det gick som det brukar gå för England i mästerskap – dåligt. VM 2006 blev det andra mästerskapet på raken där landet slogs ut i kvartsfinalen – båda gånger av Portugal, båda gånger på straffar.



I det efterföljande kvalet till EM 2008 gick det ännu värre, då England inte ens lyckades kvalificera sig. Walcott personligen var inte särskilt delaktig i debaclet, då han fick ont om speltid i landslaget under denna period.

Tid för Young Guns-generationen

I Arsenal såg Arsène Wenger till att forma sitt nya, talangfulla, förhoppningsvis framgångsrika lagbygge. ”Young Guns” kallades de, och bestod av en samling av begåvade ungtuppar. När spelartruppen är ung och lovande, är det logiskt att tänka att laget kommer att bli mer och mer slagkraftigt för varje år. Men när de mest framträdande av dessa framtidsnamn försvinner, då faller denna förutsägelse.



En efter en föll de nämligen bort. Philippe Senderos, Denílson, Abou Diaby, Fran Mérida, Nicklas Bendtner – ingen av dem lyckades nå sin fulla potential. Och de allra viktigaste pusselbitarna, de som fick önskad utveckling av sin talang – Mathieu Flamini, Emmanuel Adebayor, Cesc Fàbregas, Samir Nasri, Robin van Persie – de lämnade allihop i jakt på större pengar och snabbare resultat.



Alla förutom en. Theo Walcott förblev Arsenal trogen. Han kunde inte förmå sig att lämna det lag som format honom som spelare, den klubb som förvandlat honom från pojke till man.



– Theo är väldigt motiverad att göra bra ifrån sig för oss, sade Wenger när Walcott nått sitt tioårsjubileum i klubben. Tio år här visar att han älskar Arsenal och jag är övertygad om att han ska ge oss mer de kommande fem åren. Han har väldigt positiv attityd och vill alltid bli bättre.



Åren har gått, och trots alla spelarförluster och trots att Arsenal haft pengar, har Wenger envist velat utmana om ligatiteln genom att utnyttja mindre resurser än konkurrenterna.



Till slut insåg till och med Wenger att det skulle bli för svårt, och somrarna 2013 och 2014 reviderade han sin taktik en aning, då Mesut Özil respektive Alexis Sánchez värvades in. Men det räckte aldrig hela vägen; som bäst blev det en andraplats 2015/16, då tio poäng bakom titelvinnande Leicester City.

Theo Walcotts tid i Arsenal är förbi

Ingenting varar för evigt, allting har ett slut. Tidigare under pågående övergångsfönster annonserades det ut att Theo Walcott lämnar Arsenal efter 12 år i klubben. Han var den sista från ”Young Guns”-generationen, och att klubben för tillfället genomgår sin största kris under Wenger-eran är faktiskt inte det som utlöser spelarens vilja till avsked.



Theo Walcott har fått väldigt knapert om speltid denna säsong, och har inte startat en enda Premier League-match för Arsenal. Till slut tröttnade Theo, och insåg att han inte är evigt ung, att inte ens han kommer att kunna spela fotboll för evigt.



Blev inte den världsstjärnan alla förväntade sig

Det flesta är nog överens om att Theo Walcott inte nått upp till sin fulla potential. Han blev aldrig den världsstjärnan de flesta trodde, när de såg honom glänsa i Premier League som 16-åring, när han 17 år gammal var en del av VM-truppen hos den nation med nästan störst utbud av spelare.



Han fick tyvärr heller aldrig vinna Premier League med Arsenal. Hade han fått behålla sin roll som bärande spelare hade vi fortfarande sett honom kriga för det, då en ligatitel med klubben i hans hjärta vore hans största önskan.

”Ledsen över att lämna”

Häromdagen meddelade Theo Walcott sina fans att tiden i Arsenal är förbi. På Instagram lade han upp ett bildkollage och skrev följande:



– Jag skulle vilja säga stort tack till alla involverade i Arsenal, som varit en del av min familj under de 12 senaste åren. Men allra mest vill jag tacka fansen för deras otroliga stöd. Jag känner mig ledsen över att lämna men också exalterad över en ny utmaning. Jag önskar alla i klubben all framgång i framtiden.



Kommentarerna från Arsenalsupportrar på fotot är idel positiva, och det är tydligt att fansen kommer att sakna honom. Walcott blev inte den världsstjärna man trott, Walcott fick inte samma utveckling som van Persie eller Fàbregas, men Walcott var den ende av spelarna från Young Guns-generationen som tog en definitiv plats i Arsenalfansens hjärtan. Och där kommer han att stanna.