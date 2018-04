Det har genom säsongen läckt ut mycket uppgifter om att Neymar sägs trivas illa i sin nya klubb. Han ska ha hamnat i kontrovers med lagkamraten Edinson Cavani, och det har under säsongen varit tydligt att PSG:s fans föredrar Cavani framför Neymar. Det sägs även att Neymar valde att flytta till PSG som en språngbräda för att senare kunna gå till Real Madrid, då det ej vore möjligt med en direktövergång från ”Barca” till Real. Just Real Madrid är en klubb som skulle passa Neymar perfekt, anser den förre storstjärnan Rivaldo. I en intervju med brasilianska Globo Esporte säger Rivaldo följande: – Jag har sagt till honom att han kan bli bäst i världen. Men jag tror inte det händer om han stannar i PSG. Han behöver lämna PSG. Han borde gå till någon av de fyra stora ligorna (spanska, engelska, italienska, tyska), och det som skulle vara allra bäst för honom vore Real Madrid. – Vad jag fått veta från folk jag känner så har Neymar en möjlighet att spela i Real Madrid, och i så fall så kan han bli bäst i världen, säger Rivaldo.

