Mohamed Salah gick till Chelsea redan som 22-åring, år 2014. Efter att inte ha lyckats slå sig in i laget prövade han istället lyckan i Serie A. Sedan han gjort succé både i Fiorentina och i Roma valde Liverpool att sommaren 2017 att köpa Salah, som därmed var tillbaka i Premier League.



Denna sejour har varit betydligt mer lyckosam än den förra. Salah har övertygat säsongen igenom, och är på väg att vinna skytteligan. Med sina 31 mål är det bara två spelare som någonsin gjort fler under en Premier League-säsong – Andy Cole och Alan Shearer, som delar rekordnoteringen med sina 34 mål. Två omgångar återstår och det är ingen omöjlighet att Salah når rekordet.



Salahs framfart har naturligtvis inte gått obemärkt förbi för de allra största klubbarna. Real Madrid har visat intresse under en period, och nu uppger engelska tidningen Daily Mirror att Real Madrid är beredda att erbjuda en spelare i utbyte för att få ner priset.

Lucas Vázquez offras

Det är Lucas Vázquez som är tänkt att ingå i den här bytesaffären. 26-åringen kommer från Real Madrids ungdomsled, och har fått alltmer speltid under de senaste åren. Han startade bland annat mot Bayern München senast, och stod för assisten till Marco Asensios mål.



Daily Mirror skriver att Real Madrid är oerhört angelägna om att värva Mohamed Salah i sommar, men att man inte är beredd att matcha priset Liverpool begär. Därför vill man inkludera Lucas Vázquez, i ett försök att få ned kostnaden.

Stjärnorna stannar i Real

Samtidigt har Zinedine Zidane bekräftat att Gareth Bale och Karim Benzema båda kommer att stanna i Real Madrid, och att ingen av dem är till salu under transfersommaren.