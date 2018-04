Flera klubbar har blivit erbjudna Pogba, och en av dessa är Manchester Uniteds rivalklubb Manchester City. Pep Guardiola var dock inte intresserad av att hämta in fransmannen han heller. Raiola jobbar alltså för fullt på en övergång för sin klient. Pogba har inte fått ut sin fulla potential i Manchester United, och har tvingats spela på en defensivare mittfältsroll än vad han är van vid. Sommarens transferfönster öppnar den 1:a juli och stänger i slutet av augusti. Raiola har med andra ord lång tid på sig att hitta en ny klubb åt Paul Pogba, om inte situationen i Manchester United löser sig.

Ikväll möter kliver Real Madrid ut på Santiago Bernabéu för att möta Juventus i Champions League , där de ska försöka behålla ledningen från första mötet. Samtidigt har Real, enligt Sports Illustrated, blivit erbjudna att värva Paul Pogba till sommaren. Det är Pogbas agent Mino Raiola – som även har Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan och Zlatan Ibrahimovic i sitt stall – som skickat ut erbjudandet. Real Madrid har dock tackat nej till storstjärnan. Anledningen till Real Madrids ovilja att hämta in Pogba beror enligt Sports Illustrated på att klubben känner att de i så fall borde värvat honom redan för två år sedan, när de hade chansen. Nu kommer värvningen att vara ännu dyrare och Pogba kommer att kräva en ännu högre lön.

