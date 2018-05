I det senaste landslagsuppehållet gjorde Isco succé, och stod för ett hattrick för Spanien mot Argentina. I samband med samlingen berättade Isco att han inte känner att Zinedine Zidane litar på honom. – I Madrid har jag inte förtroendet som en spelare behöver. Matcherna med landslaget ger mig liv. Här har jag coachens förtroende. – Jag vill visa att jag är en bra spelare. Lopetegui (Spaniens förbundskapten) visar mig förtroende med all den speltid han ger mig. Kanske är det vad som är problemet i Real. Jag vet inte hur jag ska vinna Zidanes förtroende.

