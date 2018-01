"Damer och herrar, ta era platser. Låt oss presentera Alexis Sánchez" skriver Manchester United på sin Twitter, samtidigt som de lagt upp en video där Alexis klär på sig sin nya tröja, spelar piano och sedan vandrar ut på Old Trafford. Arsenal nöjer sig med att twittra "Välkommen till Arsenal, Henrikh Mkhitaryan" och bifogar en bild och en länk till nyheten på klubbens hemsida. På onsdag spelar Arsenal sin kommande match, då klubben tar emot Chelsea i returmötet av semifinalen i engelska ligacupen. Första mötet slutade 0-0, och nu är "Micky" redo att spräcka målnollan för Arsenal. Manchester United har åkt ut ur ligacupen, men spelar däremot en FA-cupmatch under fredagskvällen. Då får man äran att gästa fjärdeligaklubben Yeovil Town, och det återstår att se om Sánchez får debutera.

Alexis Sánchez kontrakt med Arsenal har varit utgående i sommar, och det har länge ryktats kring chilenarens framtid. Bägge Manchesterklubbarna har ryktats som potentiell ny klubbadress, men häromdagen stod det klart att Sánchez nobbade City. – I slutändan så bestämmer spelare – när de har flera intressenter – var de vill spela, sade Manchester Citys tränare Pep Guardiola i förrgår. Han och tränarna bestämmer det. Jag respekterar beslutet och det är inte första gången i karriären jag går miste om en spelare. Sánchez ville istället till Manchester United, men för att affären skulle vara möjlig krävdes det att Manchester Uniteds Henrikh Mkhitaryan skulle gå motsatt väg, det vill säga till Arsenal. Mkhitaryan har haft svårt att få speltid under denna säsong, och nu är det klart och officiellt att han valt att skriva på för Arsenal. Därmed är bytesaffären ett faktum. Arsenal och Manchester United presenterar Henrikh Mkhitaryan respektive Alexis Sánchez på vardera klubbars hemsidor och Twitter-konton.

