Simon Gustafson lämnade BK Häcken för Serie A-laget Torino i augusti 2016. Svensken har dock aldrig lyckats slå sig in i sin nya klubb, utan har totalt gjort blott 9 matcher – varav 8 inhopp – under sina 1,5 år i Italien. Nu lånas mittfältaren ut till Serie B-laget Perugia. – Jag vill få speltid, och Torino förstår ju också att man inte kan springa runt här i 60 år och inte spela en match, har Samuel Gustafson sagt.

Arsenal genomförde nyligen en bytesaffär, där man släppte Alexis Sánchez till Manchester United men i utbyte fick Henrikh Mkhitaryan till laget. Nu är man på väg att få in ytterligare en ny offensiv pjäs. Förhandlingarna med Dortmund om Pierre-Emerick Aubameyang är i full aktivitet, och Arsenal har nyligen höjt sitt bud från 55 till 58 miljoner euro. Dortmund vill dock ha 70 miljoner euro, motsvarande 688 miljoner kronor, för anfallaren. Sebastian Larsson skrev på ett ettårsavtal med Hull City i somras. Laget hade då alldeles nyss åkt ur Premier League, och Larsson hoppades nog på att kunna föra tillbaka laget på den stora scenen igen. Men Hull kämpar just nu för att undvika nedflyttning, och det är oklart om Larsson kommer att spela vidare nästa säsong. – Det har varit en svår säsong för laget så de tankarna får tryckas längre tillbaka, säger Larsson. När vi har rett ut situationen och saker lugnar ner sig kan vi kolla på min situation.

Neymar lämnade FC Barcelona för att skriva på för Paris Saint-Germain så sent som i somras. Men ryktena om att Neymar ska lämna klubben förekommer redan, och vissa menar att Neymar vill spela i Real Madrid och att han gick till PSG endast för att ha möjlighet att senare gå till Real. Att Barcelona skulle släppa honom direkt till Real skulle vara alltför otänkbart. Nu skriver L’Equipe att Neymar vill gå till Real så pass gärna att han är beredd att sänka sin lön för att få till en övergång. Javier Mascherano, 33, har tillhört FC Barcelona ända sedan han lämnade Liverpool år 2010. Nu är det dock färdigspelat i ”Barca” för argentinaren. Mascherano har istället skrivit på för kinesiska Hebei China Fortune.

