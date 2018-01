Igår skrev tyska tidningen Bild att Pierre-Emerick Aubameyang är klar för Arsenal, och att övergången skulle bli officiell innan måndagen var över. Men nu är det tisdag, och officiellt är det åtminstone inte, och troligen ej heller klart. Nu kommer nämligen uppgifter om att Dortmund vill få in en ersättare innan man släpper Aubameyang. Återstår att se vad som sker i denna följetång. Inter går rejäl kräftgång i Serie A. Laget har sju raka ligamatcher utan seger, och däremellan har man även hunnit med en förlust i Italienska Cupen mot stadsrivalen Milan. För att få igång laget har man velat värva in PSG:s Javier Pastore, men Inters sportchef Piero Ausilio går nu ut med tråkiga nyheter för alla Interfans. – För närvarande finns inte förutsättningar att lösa Pastore-affären, säger Ausilio.

Daily Mail skriver att Zlatan kan ha gjort sin sista match i Manchester United. Tidningen hävdar att svensken är på väg till LA Galaxy, och att han kommer att lämna så fort transferfönstret öppnar i MLS den 7:e februari. Manchester Uniteds tränare José Mourinho säger följande om ryktena: – Zlatan är inne på sitt sista år på sitt kontrakt. Han har inte sagt något till mig, men om, jag säger om, det är sant och han vill ha sin framtid i en annan klubb så finns vi här för att hjälpa honom, inte göra hans liv svårt. Men det senaste Zlatan sagt till mig är att han vill komma i form och hjälpa laget. Att Zlatan återvänder till Malmö FF känns i nuläget inte speciellt troligt. Chelsea är i behov av en anfallare för att bredda offensiven. Andy Carroll, Peter Crouch, Edin Dzeko och Olivier Giroud är de spelarna som mest frenetiskt ryktats till The Blues. När transferfönstret nu närmar sig stängning verkar Chelsea ha riktat in sig på Arsenals fransman Giroud. Enligt Daily Star har Antonio Conte erbjudit sin försvarare David Luiz, som Wenger tidigare visat intresse för, i ett rakt byte mot Giroud.

