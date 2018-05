Anthony Martial kom till Manchester United från AS Monaco sommaren 2015, på transferfönstrets allra sista dag. Det franska underbarnet, då 19 år gammal, jämfördes med Thierry Henry och spåddes en lysande framtid hos ”The Red Devils”. Den första säsongen blev en omedelbar succé för Martial. 11 mål och 4 assist på 29 Premier League-starter går inte att klaga på. Säsongen därpå däremot blev en besvikelse, med blott 18 starter och 4 gjorda mål. Pågående säsong har Martial börjat producera poäng, men speltiden har inte ökat för det. Ryktena om att Martial tröttnat på att sitta på bänken florerar allt mer, och han har knappast hamnat högre upp i rangordningen sedan Alexis Sánchez ankomst.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller