Det ryktas att den 32-årige Modric vill till Inter efter att ha lämnat in en transferbegäran. Nu vill Modric pådriva detta genom att kräva ett personligt möte med Real Madrid-presidenten Florentino Perez. Real Madrid är i ett försäsongs-dilemma gällande att förvärva och behålla spelare. Nyligen gick legendaren Cristiano Ronaldo till Juventus på ett 4-årigt kontrakt, en spelare som betydde mycket för klubben och var en av anledningarna till att de kunde säkra CL-titeln. Nu står klubben inför ett nytt bekymmer: behåll Modric. Real Madrid är i stort behov av skickliga mittfältare för att kunna mäta sig med andra storklubbar. Kovacic har också ryktats bort från Los Blancos och ifall Modric går blir det en dubbelsmäll för giganterna. Modric gör skillnad i mittfältet. Han är främst skicklig på att dribbla, något som Kroos och Casemiro saknar. Mittfältstrion kompletterar varandra, vilket vi sett de senaste åren. Men Modric prioriterar inte klubbens önskningar utan står upp för sin egen vilja. Modric har gjort sitt i Real Madrid. Sedan hans ankomst år 2012 har han bidragit till 4 CL titlar, 1 La Liga och andra titlar. Kroaten har även tagit sitt landslag till finalen senaste VM och vunnit VM-guldbollen vilket har en stor inverkan på hans personliga utveckling. Mittfältaren har kanske kommit till den punkt han känner att han vill börja om på nytt, ett liv med nya utmaningar. Vissa människor kanske trivs med rutin medan vissa andra vill börja om på nytt. Serie A är en av de bästa ligorna i världen, en liga Modric inte fått glänsa inom. Att lyfta Serie A trofén skulle kunna vara något ytterligare värt att minnas som gammal. En annan förklaring kan vara att Modric kräver ett nytt kontrakt med löneförhöjning efter att ha vunnit senaste VM:s bästa spelare och den insats han bidrar med till klubben. Om Real Madrid inte går med på det kommer mittfältaren eventuellt inte känna sig uppskattad för den insats han bidrar med. Av samma anledning valde Ronaldo att gå till Juventus då Real Madrid inte gick med på att betala den stora lönesumman som Neymar och Messi får från sina klubbar. Inter har kommit överens med Modric om ett kontrakt. Nu återstår endast Modric förhandlingar med Real Madrid i väntan om beskedet om att få gå eller stanna. Modric nuvarande kontrakt med Real går ut Juni 2020. Det återstår att se vart Modric slutar upp. Att se han spela i Serie A skulle bidra till en mer händelsefull liga med Ronaldo som motståndare. En liga med flera stjärnspelare är alltid värd att kolla på.

