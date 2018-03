Erkan Zengin på väg till Hammarby

Igår blev kontraktet till slut brutet, vilket Zengin meddelande via sitt Twitterkonto. ”Jag kan meddela att jag idag har brutit mitt avtal med Eskisehorspor. Jag skulle vilja passa på att tacka samtliga i klubben och våra fans som har stöttat mig genom åren. Det har varit en ära att ha burit tröjan och kaptensbindeln! Next stop Stockholm!” skriver Erkan Zengin. Zengin har tidigare sagt att han ska avsluta karriären i Hammarby, och kanske blir han den sista pusselbiten för att laget ska kunna utmana i toppstriden.

Pågående säsong har det blivit 13 matcher för Zengin, på vilka han gjort 3 mål och 3 assist. Samtidigt har han hamnat i en konflikt med klubben, och det har under ett par månader varit uppe på tapeten att Zengin ska bryta kontraktet. För en månad sedan sa han följande till Fotbollskanalen: – Jag förhandlar med klubben och ska kanske bryta kontraktet, så det är det vi förhandlar om hur vi ska göra. Jag har haft lite tråkigheter med klubben, vi får se vad som händer. Jag måste dra härifrån. Jag kan spela här under våren, men det känns som sista alternativet. Jag tänker inte spela här. Det kommer att bli en flytt. Jag kanske vänder hemåt, vi får se, sade Zengin.

Erkan Zengin tillhörde Hammarby IF från det att han var nio år fram till att han lämnade klubben år 2009, för turkiska storlaget Besiktas. Därefter har Zengin tillhört Eskisehirspor, Trabzonspor och sedan Eskisehirspor igen. Sedan återkomsten till Eskisehirspor sommaren 2016 har Erkan Zengin varit lagkapten i klubben, och föregående säsong gjorde han 11 mål och 16 assist på 28 matcher i turkiska andraligan. För att dra en jämförelse gjorde allsvenske stjärnan Nahir Besara 15 matcher, 1 mål och 0 assist i turkiska andraligan säsongen 2015/16, för att sedan vända hem till Allsvenskan och där komma tvåa i poängligan med sina 10 mål och 7 assist.

