Före detta Hammarby- och landslagsspelaren Erkan Zengin, 32, är klubblös. Zengin har kommit överens med klubblaget Eskisehirspor om att bryta kontraktet. Zengin, som var lagkapten i laget, gjorde förra säsongen 12 mål och 16 assist i ligaspelet, men klubben missade uppflyttning med minsta marginal. Denna säsong har det gått sämre både för laget och för Erkan, och spelaren ryktas nu vilja få kontrakt med någon klubb i förstaligan. Hammarby är inte heller uteslutet – Zengin har tidigare sagt att han vill avsluta karriären i ”Bajen”.



Den tidigare Djurgårdenanfallaren Sam Johnson har ryktats vara på väg tillbaka till Allsvenskan, men till IFK Göteborg denna sejour. Det blir dock inget av det – spelarens rådgivare Tore Eliasson bekräftar att Johnson istället går till norska Vålerenga.

– Sam har bestämt sig för Vålerenga, det var bättre förutsättningar där. Både ekonomi och annat, utan att gå in på detaljer. Sedan vill han helst inte spela mot Djurgården heller, säger Eliasson.

Svenskklubben Toulouse ligger pyrt till i den franska ligan, och nu tar klubben till en förändring. Laget sparkar sin tränare Pascal Dupraz. Tar över gör Michael Debeve, som tidigare var assisterande tränare. Ola Toivonen hade svårt att få speltid under Dupraz, medan Jimmy Durmaz var i stort sett ordinarie. Återstår att se hur situationen blir för svenskarna under Debeve.



Gustav Engvall har svårt att slå sig in i Bristol City, och nu ryktas Panathinaikos vara intresserade av att låna in anfallaren.

– Det är en fin och anrik klubb, jag känner till en del om Panathinaikos, säger Engvall. Det är kul att de visar intresse för mig och jag får diskutera vidare med min agent (Per Jonsson). Det hade kanske varit ett bra steg, men samtidigt är jag inte så sugen på att flytta iväg på lån igen.



Inter lånar Rafinha från FC Barcelona. Mittfältaren lånas in fram till sommaren, och Inter har en option att köpa loss spelaren för 38 miljoner euro, motsvarande cirka 370 miljoner kronor. Rafinha skadade menisken allvarligt i april förra året, och var inte tillbaka i spel förrän förra veckan, då han hoppade in sista kvarten i Barcelonas cupmöte med Espanyol.

Kevin De Bruyne, 26, har gått från klarhet till klarhet i Manchester City. Nu har klubben förlängt mittfältarens kontrakt. De Bruyne har skrivit på ett avtal som sträcker sig till sommaren 2023.

– Han har under den här säsongen visat hur viktig han är för laget och har varit viktig i allt vi har gjort hittills, säger Manchester Citys fotbollsdirektör Txiki Begiristain.