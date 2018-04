Nu, nästan ett år senare, kan det dock vara så att Emil Forsberg till slut är på väg bort från klubben på riktigt. I helgens ligamatch mot Hoffenheim fick Emil Forsberg rött kort direkt sedan hans arm hamnat i motståndaren Florian Grillitschs ansikte, och ”Foppa” kan komma att stängas av för de återstående tre matcherna. Därför är nu frågan om Hoffenheim-matchen visar sig vara Forsbergs sista framträdande för klubben. I ett meddelande på Twitter skriver Emil Forsberg nämligen ”Thanks for everything”, ”Tack för allt”. Detta utan att närmare gå in på vad han syftar på. Spekulationerna om att han tackar för sig i Leipzig har efter tweeten vaknat direkt, och kommentersfältet är fullt av kommentarer som ”Välkommen till Arsenal grabben” och ”Välkommen till Milan”. Det finns även en del Malmösupportrar som hoppas att han är på väg till MFF, men de får nog hålla sig i några år.

