Othman El Kabir lämnar Djurgården för FC Ufa, och spelaren själv bekräftar att endast detaljer återstår innan övergången är klar. Det blev totalt 42 allsvenska matcher för Djurgården, på vilka El Kabir gjorde 5 mål.

– Jag har haft en jättebra tid i Djurgården, säger El Kabir. Det tog lite tid innan jag kom in i det. Jag kom från Superettan men förra året tycker jag att jag tog flera kliv. Jag är ganska nöjd med min säsong då, men jag gjorde kanske lite för få poäng.



Alldeles innan El Kabir avsked, har Djurgården bekräftat att man hämtar in en förstärkning till laget. Det är GIF Sundsvalls mittback Marcus Danielson som skrivit på ett treårskontrakt med DIF. Sportchef Bosse Andersson är nöjd med sitt nyförvärv.

– Han är stor och stark, men även spelskicklig, och kan användas på olika positioner, dels som mittback men också som högerback. En reslig kille som är ambitiös och målmedveten och som ser fram emot att komma till Djurgården.



Även i Stockholmsklubben Hammarby händer det saker. Försvararen David Fällman ryktas vara klar för klubben, och nu kan ännu en spelare vara på ingång. Anfallaren Nikola Djurdjic, 31, ryktas in till klubben. Serbiske Djurdjic spelar för närvarande i danska Randers, men är bekant med svensk fotboll. År 2012 representerade han Helsingborg och gjorde då 10 mål på 11 allsvenska matcher. 2015 representerade Djurdjic Malmö FF, och gjorde 5 mål på 12 allsvenska matcher. Dessutom spelade Djurdjic i Europa League med Helsingborg, och i Champions League med Malmö.



Det var en del turer mellan Västerås SK och SL Benfica i samband med Victor Nilsson Lindelöfs övergång till Manchester United. När Nilsson Lindelöf lämnade VSK för Benfica år 2012, skrevs en klausul in i kontraktet som skulle ge Västerås 20 procent av summan vid spelarens övergång. Men innan övergången till United skedde hade Lindelöf skrivit på ett nytt kontrakt med Benfica, som då hävdade att klausulen inte längre skulle gälla. Nu framgår det i Västerås SK:s årsredovisning att klubben fått totalt 40 miljoner kronor från Benfica, vilket är nästan 12 procent av de 346 miljoner kronorna som övergången var värd.