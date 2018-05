Första gången Gianluigi Donnarumma fick chansen att vakta Milans mål i en tävlingsmatch var den 25:e oktober 2015. 16 år och 242 dagar gammal var han den näst yngsta målvakten någonsin att spela en Serie A-match. Den yngste var Giuseppe Sacchi, som häpnadsväckande nog vaktade just Milans kasse exakt 73 år tidigare, den 25:e oktober 1942. Sacchi var 13 dagar yngre vid sin debut.



Inte nog med att Gianluigi Donnarumma debuterade tidigt, han imponerade dessutom så pass mycket att han behöll platsen som förstamålvakt före den rutinerade Diego López, tidigare i Real Madrid.



Men sedan har inte allt varit frid och fröjd för ”Gigio”.

Upprörda känslor hos fansen

Gianluigi Donnarumma har under de senaste åren omgärdats av rykten om en flytt från Milan. Det faktum att han aldrig gått ut och tydligt dementerat sin intention på att lämna klubben har gjort att han fått Milanfansen emot sig. Många fans hävdar också att han krävt en oskäligt hög lön från Milan, och smeknamnet ”Dollarumma” har vid flertalet tillfällen haglat över honom.



Hans agent, omstridde Mino Raiola (som också är agent åt bland annat Zlatan Ibrahimovic), har med flertalet kontroversiella uttalanden bidragit till att spä på rykteskarusellen. Raiola har även sett till att skriva in en klausul som tvingar Milan att sälja Donnarumma för endast 40 miljoner euro om klubben skulle missa Champions League-spel till säsongen 2018-19. Och nu har Milan just missat Champions League-spel, vilket alltså innebär att ingen kan hindra Donnarumma från att lämna om ett tillräckligt högt bud inkommer.

Liverpool på väg att göra klart en deal

Många rykten har kopplat Donnarumma till Juventus, som ersättare för legendaren Gianluigi Buffon. Det verkar nu istället som att Wojciech Szczęsny får ta klivet från andra- till förstamålvakt för ”Bianconeri”. En annan klubb som ryktats vara intresserade av Donnarumma är Real Madrid.



Men nu verkar det som att Liverpool är på väg att ”sno åt sig” målvakten. Klubben ska ha förberett ett bud till Milan och ett kontraktserbjudande till Donnarumma. Detta skriver Calciomercato.



Enligt Calciomercato tror Liverpool att de kommer att lyckas få igenom dealen, och att Milan är på väg att värva målvakten Pepe Reina tyder på att Donnarumma är på väg bort.