Djurgården och Östersund vill värva från Eskilstuna

Enligt fotbolltransfers.com har både Djurgårdens IF och Östersunds FK meddelat konkret intresse till Östersund. När SportExpressen kontaktar Djurgårdens sportchef Bosse Andersson om Buya Turay, väljer han att inte kommentera saken. – Det är spekulationer och sådana tider, säger sportchef Andersson. Jag vill inte kommentera spelare i andra klubbar. Djurgården har sedan föregående säsong tappat anfallaren Gustav Engvall och även poängspelarna Magnus Eriksson och Kim Källström. Östersund har inte drabbats av något större tapp vid anfallspositionen, men den dagen Saman Ghoddos lämnar – med största sannolikhet i sommar – skadar det inte att ersättaren redan finns i laget. AFC Eskilstuna kräver uppemot 10 miljoner kronor för Buya Turay, som även har ögon på sig från utlandet. Rennes, Montpellier och Dijon är några av klubbarna som tidigare visat intresse.

