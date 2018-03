Dalkurd vill värva Buya Turay

Enligt Fotbolldirekt.se gör nu den allsvenska nykomlingen Dalkurd FF ett försök att värva Buya Turay till klubben. Dalkurd grundades så sent som 2004, och har sedan dess klättrat genom det svenska seriesystemet med en rasande fart. Från och med debutåret vann klubben varje division man deltog i, fram till att man nådde Division 1 år 2010. Där blev det ett stopp i några år, innan klubben 2015 vann Division 1 i överlägsen stil. Efter två säsonger i Superettan hade Dalkurd gjort det omöjliga – klubben var uppe i Allsvenskan efter endast 14 års existens. När Fotbolldirekt intervjuar Dalkurds sportchef Adil Kizil bekräftar han att Dalkurd är intresserade av Buya Turay, men vill inte avslöja om de ska gå för det. – Vi känner till honom och har följt hans utveckling en längre tid, säger Adil Kizil. Men vi tittar på flera alternativ, inte bara på Buya Turay. – Självklart är han en intressant spelare, tillägger Kizil. Enligt våra uppgifter har ni lagt bud på honom? – Vi tittar på flera spelare och för diskussioner med många anfallare samtidigt, så får vi se vem det blir. I dag finns det inget avtal påskrivet med någon men vi jobbar på att landa någon innan fönstret stänger. Vi vill spetsa truppen med någon som kan slåss om en startplats. Hur som helst verkar vi snart få se en ny anfallare hos Dalkurd. Om det blir Buya Turay eller någon annan, det återstår att se. Dalkurd har inför den här säsongen värvat bland annat värvat målvakten Abdülaziz Demircan, försvararna Simon Strand och Irfan Jasarevic, mittfältaren Oliver Berg och anfallaren Ferhad Ayaz.

Anfallaren Mohamed Buya Turay gjorde en fin säsong med AFC Eskilstuna förra året, då han stod för hela 10 mål för laget som kom sist i Allsvenskan. Buya Turay har varit tydlig med att han inte ser någon framtid i AFC, då han inte vill spela i Superettan. Tidigare har både Östersunds FK och Djurgårdens IF visat intresse för Turay, men sierraleoniern är fortfarande kvar i Eskilstuna.

