Men med tiden har det allt mer börjat dyka upp tecken på viss friktion mellan Conte och klubbens ledning. Conte har vid flera tillfällen klagat på att han inte får tillräckligt mycket att säga till om gällande värvningar, och redan i somras var han enligt uppgifter besviken på klubben för att man inte gått all-in på Romelu Lukaku. I januarifönstret ville Antonio Conte ha in Romas duo Edin Dzeko och Emerson Palmieri. Ingen av dessa spelare slutade upp i Chelsea, utan klubben värvade istället in Olivier Giroud.

