Alexis Sánchez är så gott som klar för Manchester United. Detta gör att Cristiano Ronaldo får glömma sina eventuella tankar på en återkomst hos The Red Devils. Ronaldo får numera inte plats i laget, enligt Marca, som skriver att José Mourinho inte har några intentioner att gå för Ronaldo. José Mourinho har tidigare coachat Ronaldo, när tränaren ansvarade över Real Madrid åren 2010-2013. Mycket har tytt på att Andreas Granqvist vänder hem till Helsingborgs IF efter VM-slutspelet i sommar. – Jag har stora förhoppningar att kunna klä Granen i rött efter VM. Jag tror att vi kan ta hem denne landslagskapten i ett VM-lag direkt efter VM, har Helsingborgs ordförande Krister Azelius tidigare sagt. Nu får Helsingborg dock konkurrens. Grekiska storklubben PAOK Thessaloniki har lagt sig i kampen, och det återstår att se vart Krasnodar-försvararen hamnar.

Först var det Andy Carroll, sedan Peter Crouch. Nu ryktas ett större namn, nämligen Edin Dzeko, till Chelsea. Londonklubben behöver ha in en anfallare för att avlasta Álvaro Morata, och att döma av dessa tre potentiella värvningar verkar det som att Chelsea siktar på någon storväxt, nickstark striker. Dzeko vann skytteligan i Serie A ifjol, och har pågående säsong gjort 9 mål. Han har tidigare spelat i Premier League, då han bar Manchester Citys tröja i fyra säsonger. Utöver Edin Dzeko är Chelsea, enligt ESPN FC, intresserade av ytterligare en Romaspelare. Chelsea vill värva den kvicke och offensive vänsterbacken Emerson Palmieri, för att skapa en konkurrenssituation mot Marcos Alonso. Chelsea ska vara redo att betala runt 50 miljoner euro för Romaduon. Erdal Rakip lämnade Malmö FF efter att hans kontrakt gick ut vid årsskiftet. Nu har mittfältaren hittat inte bara en, utan två nya klubbar. Rakip skriver inom kort på för Benfica, och kommer därifrån omedelbart att lånas ut till Crystal Palace. Crystal Palaces tränare är svenskbekantingen Roy Hodgson, som sägs ha ett väldigt gott öga till Rakip.

