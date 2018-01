Real Madrid är inte inne i någon av sina bättre perioder. Laget ligger på fjärde plats i La Liga, och Zidane har ryktats bort. Real Madrids ledning har dock bedyrat att tränaren sitter säkert. Men nu kan han lämna ändå, för enligt spanska tidningen Marca vill Zidane själv inte vara kvar i klubben. Marca skriver att tränaren känner sig utmattad och sliten av all press som finns på honom. Dessutom har han redan vunnit allt i klubben, vilket Marca ser som ytterligare en anledning till att han kan tänka sig att lämna. Som potentiell ersättare ser Real Madrid Joachim Löw eller Mauricio Pochettino. Tidigare har det ryktats att Chelsea vill värva Andy Carroll, för att få in ett forwarsdalternativ som kan avlasta Álvaro Morata. Nu har Carroll skadat sig och blir borta i runt sex veckor. Chelsea riktar istället blickarna mot Stokes 37-årige Peter Crouch. Den långe engelsmannen, som mäter 201 centimeter över marken, har tidigare bland annat spelat i Liverpool, Tottenham samt IFK Hässleholm (dit han var utlånad år 2000). Kalmar FF gjorde tidigare klart med den brasilianske anfallaren Nixon från storklubben Flamengo. Nu har klubben värvat ytterligare en brasse. Yttern Hiago de Oliveira Ramiro, 26, har skrivit på för Kalmar FF och lämnar därmed Fortaleza. Kalmars gamle brasselirare Daniel Sobralense beskriver Hiago som en snabb spelare, och att han har ” samma spelstil som Tobias Sana”. Hiago är glad över ankomsten till sin nya klubb. – Jag tvekade aldrig på att detta var rätt alternativ för mig, säger Hiago. Jag vill även lyfta fram betydelsen av att Nanne Bergstrand och Mattias Rosenlund åkte till Brasilien för att träffa mig personligen. Det betydde oerhört mycket för mig och stärkte intrycket.

Rapporterna om osämja mellan PSG:s stjärnor Edinson Cavani och Neymar har varit många under säsongen. Det senaste är att Neymar i helgen valde att själv lägga en straff istället för att släppa den till Cavani, trots att Neymar redan gjort hattrick och att Cavani jagar Zlatan Ibrahimovics målrekord. Enligt Corriere dello Sport har Cavani nu tröttnat på situationen med Neymar, och vill lämna klubben. Juventus uppges ligga närmast till hands, och PSG sägs kräva minst 60 miljoner euro för uruguayanen. Roberto Mancini tränar för tillfället Zenit St. Petersburg, som just nu ligger på andraplats i ryska ligan. I en intervju med L’Equipe säger Mancini att han inte skulle ha något emot att byta Zenit mot Paris Saint-Germain, den dagen Unai Emery lämnar posten. – Jag skulle verkligen gilla att träna PSG, säger Mancini. Och varför inte, om det är möjligt? Där finns en bra tränare som gör ett bra jobb, men i fotbollen kan allt förändras i ett ögonblick.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller