Sommaren 2015 lämnade Bahoui för spel utomlands, då han skrev på för saudiska Al-Ahli. Därefter har det även blivit spel i Hamburger SV, och nu tillhör Bahoui schweiziska Grasshoppers.



Under den sista tiden har Bahoui varit utanför Grasshoppers trupp, och han har saknats under lagets pågående träningsläger. Förra veckan skrev schweiziska tidningen Blick att Grasshoppers hoppades på att Bahoui skulle återvända till AIK. Då bemötte Björn Wesström uppgifterna med överraskning.

– Det skulle vara ytterst förvånande. Vi har ingen kontakt med Grasshoppers, sade Wesström.



Men igår bekräftade AIK att Bahoui ansluter till klubbens läger i Dubai, dock utan att man med säkerhet skulle nå någon överenskommelse om en övergång för spelaren.

– Skulle klubbarna nå en överenskommelse vill alla tre parter att startsträckan ska vara kortast möjliga och därför tar vi in Nabil redan nu i verksamheten, berättade Björn Wesström. Vi är medvetna om risken att det inte blir någon uppgörelse, men ser ändå att fördelarna med detta upplägg trumfar nackdelarna.



Det har ändå varit lätt att ha på känn att chanserna till att lösa övergången är rätt stora. Grasshoppers vill bli av med Bahoui, AIK vill ha Bahoui och Bahoui själv vill lämna Grasshoppers för AIK. Förutsättningarna är med andra ord positiva.

"Bara lite pappersarbete som återstår"

Idag berättar också Nabil Bahoui att han är så gott som klar för AIK, och att det i första hand rör sig om ett lån fram till sommaren.

– Det är lite pappersarbete som är kvar bara, säger Nabil Bahoui. Jag är glad över att vara här och jag uppskattar att både Björn och Norling ville ha mig. Vi är överens om att jag ska på lån till sommaren i alla fall, sedan får vi se vad som händer sedan. Vi börjar där. Så länge det ser ut som det ser ut i Grasshoppers så tror jag inte att jag återvänder.



Bahoui är mycket imponerad av "Gnagets" trupp.

– Riktigt bra. Fantastisk. Det var lite det som lockade också, man vill inte missa ett sådant år som i år. Vi siktar så högt som det går och ska komma bättre än förra året (2:a). Men det gäller att få ihop allt. Jag ska försöka tillföra med så mycket jag kan och hjälpa laget.



AIK har sedan tidigare värvat bland annat tidigare MFF-spelaren Enoch Kofi Adu samt Mohamed Elyounoussi med meriter från Bundesliga och grekiska högstaligan. Även Stefan Silva och Ahmed Yasin (tillbaka från lån hos Häcken) förstärker laget.