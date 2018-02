Sedan tidigare har AIK under pågående transferfönster värvat ytterbacken Robert Lundström, Malmö FF:s före detta mittfältsmotor Enoch Kofi Adu samt landslagsmeriterade norrmannen Tarik Enyounoussi. Även Stefan Silva, tidigare i bland annat GIF Sundsvall, har hämtats in från Palermo. Dessutom har Ahmed Yasin återkommit från sin lånesejour i BK Häcken.

AIK har varit aktiva under transferfönstret, men kanske är man inte färdiga än. Klubbens före detta spelare Nabil Bahoui ryktas till klubben. Nabil Bahoui skrev på för AIK inför säsongen 2013. Yttermittfältaren gjorde tre framgångsrika år i svartgult som bland annat gav honom en plats i det svenska landslaget. Sommaren 2015 lämnade dock Bahoui Sverige. Det ryktades om klubbar i La Liga, men slutade med att teknikern skrev på för saudiska Al-Ahli. Han valde pengarna före fotbollen, och har sedan dess inte lyckats ta sig in i landslaget något mer. I Al-Ahli blev det 13 matcher för Bahoui, och inga mål. I januari 2016 gick Bahoui till Hamburger SV i Bundesliga, men där lyckades han aldrig ta någon ordinarie plats. Efter ett och ett halvt år i Tyskland skrev Bahoui på för schweisiska Grasshoppers. Där har det än så länge hunnit bli 15 matcher och ett mål, men nu kan det vara slutspelat i klubben för Bahoui.

