Detta quiz går ut på att du skriver in namnet på var och en av spelarna i Barcelonas trupp från säsongen 2010-11. Du har 6 minuter på dig, så det är läge att jobba snabbt för att hinna samla ihop så många rätt du kan. När du är färdig kan du ju alltid utmana en eller flera kompisar, och se vem som skrapar ihop flest poäng.

In hämtades istället en spansk VM-skyttekung, vilket blev en lyckad addering till truppen inför säsongen 2010-11. Men denne anfallare var långt ifrån den ende storspelare i detta stjärnspäckade lag. I det här quizet ska du försöka gissa samtliga av spelarna i den 21 man stora truppen som vann både La Liga och Champions League. Trots att det inte blev någon trippel anser de flesta att laget denna säsong var starkare än trippelsäsongen två år tidigare.

Som bekant vann Barcelona trippeln säsongen 2008-09, men inför säsongen därpå ville Guardiola ändå genomföra några mindre förändringar i detta snudd på perfekta lag. Zlatan Ibrahimovic hämtades in från Inter för att ge laget en ny dimension, i en affär där Samuel Eto’o och 500 miljoner kronor gick åt motsatt håll.

Sällan har ett lag varit lika slagkraftigt som FC Barcelonas under Pep Guardiolas år i klubben. Den tidigare mittfältaren, som sadlat om till tränare efter spelarkarriären. tog klivet från att ansvara över reservlaget till att bli huvudtränare för A-laget sommaren 2008.

SPONSRAD | För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.