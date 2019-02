Spelarna är däremot betydligt fler, men i detta quiz har vi begränsat oss till vilka spelare som hittat nätet i ett clásico. Quizet går till som så att ni skriver in spelarens namn, och om det är korrekt så får ni automatiskt ett poäng samtidigt som namnet dyker upp på listan. Skriver ni fel namn händer ingenting, utan ni får sudda och testa att skriva in någon annan spelare.

Notera! Målen från de clásicos som spelats under säsongen 2018-19 (Coutinho, Arturo Vidal, Lucas Vázquez och Malcom) har inte inkluderats.

Under de tio år som gick från sommaren 2008 till sommaren 2018 hann hela 38 spelare med att hitta nätet i El Clásico. De fem mest frekventa målskyttarna var alla anfallare/yttrar, men på sjätte plats finner vi faktiskt en mittback från Real Madrid.

