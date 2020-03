Om du skriver in en spelare som inte tillhör de högst värderade kommer du att märka att ditt svar inte registreras. Då får du helt enkelt sudda ut och testa ett annat namn. Inga minuspoäng delas ut.

Just detta quiz går ut på att du ska namnge de 30 högst värderade spelarna i Allsvenskan, och för att göra det har du 8 minuter på dig. Skriv bara in spelares namn (efternamn räcker) och se ditt svar registreras i spelet. När du skrivit ett namn fortsätter du och fyller i med nästa.

Under dessa dagar utan mycket sport att se på är det lätt att bli uttråkad, särskilt om du även skickats hem från jobb eller skola. Ett perfekt tidsfördriv för den fotbollsintresserade kan vara att spela fotbollsquiz på nätet, och du får gärna ta en titt på vårt relativt stora utbud av sådana.

Fler fotbollsligor avbryts för varje vecka som passerar, i försök att minska smittspridningen av det nya coronaviruset. Flera spelare har redan insjuknat i corona , men det är inte i första hand för deras skull som fotbollen ställts in. Den största anledningen till att idrott ställts in är för att undvika stora folksamlingar, och att spela utan publik fungerar inte i längden då alltför stora intäkter går förlorade samtidigt som sport ändå inte är densamma utan supportrar.

Fotbollsabstinensen är stor runtom i världen, när alla de stora tävlingarna är inställda. Passa på att testa dig själv i detta quiz, som går ut på att du under tidspress ska namnge de 30 högst värderade spelarna i Allsvenskan.

SPONSRAD | För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.