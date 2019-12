Det går på tid – ni har bara 6 minuter på er – och för att få fram era svar ska ni skriva in varje spelares efternamn, eller fulla namn, i rutan nedan. Lycka till!

För att ge er en liten ledtråd har vi skrivit in vilken världsdel respektive spelare är ifrån. På så sätt får ni det något enklare när ni ska gissa spelarna.

Romelu Lukaku, Harry Kane och Ciro Immobile är alla stora målskyttar, men ingen av dem har gjort tillräckligt många mål för att ta sig in på denna topplista. Faktum är att endast två av de tio spelarna på listan väntas spela i EM 2020, då några av de andra namnen blivit för gamla och där hälften av gänget kommer från Sydamerika. Här kan ni förresten läsa om hur ni gör för att streama fotbolls-EM 2020 online .

Vi har här gjort ett quiz där din uppgift går ut på att gissa vilka de 10 främsta målskyttarna är, bland de spelare som fortfarande är aktiva. Att skriva in Francesco Totti eller David Trezeguet är alltså inte på tapeten.

