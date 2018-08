En ny vecka innebär en ny Joga Bonito Fotbollspodd. Sportal.se kan nu presentera det tredje avsnittet av podcasten, där vi snackar igenom starten av de europeiska ligorna och även fortsättningen av dem. Vi betar givetvis av Cristiano Ronaldos debut i Juventus och likaså Robin Olsens i Roma. Vi lyfter även frågan om Victor Nilsson Lindelöf verkligen förtjänar att kallas ”Mourinhos sämsta försvarsvärvning”, och diskuterar Jimmy Durmaz och Ola Toivonens klubbframtid. Dessutom drar vi lite Zlatan-storys, diskuterar om man ska välja landslag efter karriärsfördelar eller med hjärtat och tar upp svängarna i Saman Ghoddos övergång till Amiens. Vi förklarar även vad som egentligen hände med Oscar Wendts landslagskarriär, och återberättar Anders Svenssons bild av Erik Hamréns petning av vänsterbacken. Tredje avsnittet av Joga Bonito fotbollspodd Detta är alltså det tredje avsnittet av Joga Bonito Fotbollspodd, och den går att lyssna på såväl här på hemsidan som på Soundcloud och Youtube. Inne på Souncloud kan ni dessutom finna våra tidigare avsnitt av podden. I tidigare podcasts snackar vi bland annat igenom vad Andreas Granqvists beslut att fortsätta i landslaget betyder för svensk fotboll, Ronaldos övergång till Juventus med mera. I slutet av avsnitt 1 tippar vi utgången av de stora fotbollsligorna i Europa.

