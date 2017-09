Zlatan Ibrahimovic får eget pris på Fotbollsgalan

Det blir fortsatt spel i Manchester United för Zlatan som vars framtid länge såg oviss ut. Det är bara att hoppas för Zlatans skull att han får ordning på knät så snabbt som möjligt och en bra comeback. United har övertygat under inledningen av säsongen och ser riktigt starka ut.

Zlatan åkte på en olycklig knäskada under förra säsongen. Rehabiliteringen har varit en lång process och senaste nytt angående comebacken säger januari. Bland annat Mourinho har diskuterat Ibrahimovics comeback där han har förhoppningen om att han ska komma tillbaka till spel strax efter jul.

Att Zlatan är Sveriges största fotbollsspelare genom tiderna håller de allra flesta med om. Han har alltid vandrat sin egen väg och inte visat någon rädsla inför sina utmaningar. Kanske är därför som Zlatan idag får ett eget pris och just därför han blivit så framgångsrik.

Den största svenska fotbollsprofilen genom alla tider får ett eget pris att dela ut under Fotbollsgatan i november. Han har i ett samarbete med Volvo Cars tagit fram ett pris som ska delas ut till den som gjort mest för svensk fotboll under året. Det är Zlatans eget nummer 10 tryckt på en svensk landslagströja som delas ut till vinnaren.

