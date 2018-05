Samuel Armenteros är för tillfället utlånad från Benevento till Portland Timbers i MLS. Och hans prestationer på sistone kanske gör honom önskad i det italienska laget igen.



För en vecka sedan smällde den svenske anfallaren in ett riktigt drömmål, som utseddes till omgångens mål. Anfallaren drev bollen ända från egen planhalva, och när han befann sig någon meter utanför offensivt straffområde slog han till med ett rungande långskott. Det målet kan ni se här:

I helgen var det så dags igen. Samuel Armenteros slog till inte bara en utan två gånger. Mål nummer två var en nick från nära håll, men det första av målen var en riktig delikatess. Armenteros fick en passning strax utanför straffområdet, där han hade en försvarare i ryggen. Med förstatouchen fick Armenteros bollen att gå bredvid försvaren, och sprang sedan runt på andra sidan och satte matchens första mål. En aktion som påminde en hel del om Dennis Bergkamps välkända mål mot Newcaste våren 2002.



Nedan kan ni se Arementeros drömmål.

He's got two goals now, but the first from @SamArmenteros was an absolute stunner. 😳 Goodness. #COLvPOR #RCTID pic.twitter.com/13zjN6Qxii