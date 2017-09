Vem blir ny tränare för IFK Göteborg?

Det mesta pekar på att Olof Mellberg kommer att bli en tränare i Allsvenskan nästa säsong. Oavsett om han väljer att bli ny tränare för IFK Göteborg, eller stannar kvar i IF Brommapojkarna.

Efter att Olof Mellberg avslutade sin karriär så har han börjat träna lag. Hans erfarenheter är likt som Mark Dempseys ganska bleka. Han tränar just nu Brommapojkarna i Superettan. Ett jobb han gjort med bravur. Brommapojkarna leder nämligen i skrivande stund tabellen tillsammans med Dalkurd.

Det är en tränare som inte besitter speciellt mycket erfarehet i jämfört med andra tränare i Allsvenskan. Däremot visade han upp goda resultat med Djurgårdens IF under 2016 där han lyckades hålla kvar laget i Allsvenskan efter en katastrofal inledning.

Enligt Sportbladet så har Ifk Göteborg haft kontakt med Mark Dempsey , tidigare tränare för Djurgårdens IF.

Just nu leds laget av Alf Westerberg och Torbjörn Nilsson. Det är två tillfälliga tränare som tagit kommondo över laget efter att Jörgen Lennartsson fått gå åt sidan.

På IFK Göteborgs önskelista med ny tränare så finns nu två heta namn. Frågan är om laget kommer få sina planer i lås och få en av dessa två tränare som just nu diskuterar flitigast med IFK Göteborg.

