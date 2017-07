Tyskland - Sverige: Följ Dam EM via gratis live stream 2017

Det har blivit dags för Sveriges debutmatch i årets upplaga av EM för damer 2017. Sverige har hamnat i en tuff grupp och första matchen spelar de mot stornationen Tyskland. Alla Sveriges matcher går att följa via gratis live stream och även på TV. Hur du går tillväga för att se hela Dam EM via live stream hjälper vi dig med.

Sverige tillhör grupp B tillsammans med Tyskland, Italien och Ryssland. Två lag från varje grupp går vidare till kvartsfinal, något som känns väldigt rimligt för den svenska truppen. Den första matchen mot Tyskland kommer förmodligen bli den tuffaste och mest sevärda gruppspelsmatchen i turneringen och bör absolut ses via live stream eller på teven.

Matchstart: 17 juli kl 20.40

17 juli kl 20.40 Spelplats: Rat Verlegh Stadion, Breda

Rat Verlegh Stadion, Breda Visas på: SVTplay & SVT 1

Se Tyskland – Sverige via live stream gratis

Tyskland har vunnit samtliga elva tävlingsmatcher mot Sverige och i vissa matcher totalt dominerat. På de senaste sju matcherna har Sverige bara lyckats göra fem mål medans Tyskland gjort 15. Det är dags att trenden vänder ikväll, så var med och stötta svenskorna via live stream.

Det går att se Tyskland – Sverige via live stream gratis på SVTplay och matchen sänds även på tv-kanalen SVT 1. Det går även att se Sveriges matcher via live stream i mobilen eller på surfplattan. För att kunna se matchen gratis via live stream krävs inget konto eller något, det är bara att sätta igång och streama!

Supporta Sveriges Damer under EM 2017 genom att följa matcherna via live stream. Med tanke på att det inte kommer vara särskilt många på plats i Nederländerna under EM för damer 2017 får vi se till att heja hemifrån Sverige. De har goda chanser att gå riktigt långt i turneringen och de spelar en väldigt bra fotboll. Så se till att följ alla Sveriges matcher via stream.

Det går inte bara att följa svenska damlandslagets matcher via live stream. Utan det går även att se deras träningar, presskonferenser, uttagningar och mycket mer däromkring. Allting är helt kostnadsfritt och finns att se på SVTplay som ofta streamar sport online.

Se alla Sveriges matcher i fotbolls-EM för damer 2017

Matcherna går som sagt att följa via live stream helt gratis hos SVTplay. Och såhär ser Sveriges spelschema ut:

Tyskland – Sverige: 17 juli kl. 20.45

En match där Sverige har en bra chans att skapa sig ett riktigt bra läge inför de kommande gruppspelsmatcherna. Tyskland är ett av världens tuffaste motstånd, men de är fullt mänskliga. En bra start och tidigt mål så är Sveriges chanser goda.

Sverige – Ryssland: 21 juli kl. 18.00

En match som Sverige ska vinna. De är ett bättre lag än Ryssland och om allting går rätt till är detta en enkel match för svenskorna. Matchen går att följa på live stream eller TV helt gratis.

Sverige – Italien: 25 juli kl. 20.45

Precis som matchen mot Ryssland är detta en match Sverige ska vinna. Jämför man trupperna på pappret är Sverige, utan tvekan, det bättre laget. Men om hur det översätts i praktiken återstår att se när det dags för avspark. Precis som de andra två matcherna finns det möjligheter att se Sverige mot Italien via live stream gratis.